SSD Acer Predator: GM6, GM7 e GM9 da 1TB in promozione con codice sconto

Ulteriori dettagli tecnici
Predator GM9000 rappresenta il top di gamma grazie all'interfaccia PCIe 5.0, che raddoppia le prestazioni rispetto al PCIe 4.0. Con velocità di lettura fino a 14.000 MB/s e scrittura fino a 13.000 MB/s, è ideale per chi cerca il massimo in ambito gaming, editing e applicazioni professionali.
Il Predator GM7000, basato su PCIe 4.0, offre prestazioni elevate con lettura fino a 7400 MB/s e scrittura fino a 6700 MB/s. Infine, il Predator GM6 è la soluzione più versatile: con PCIe 4.0 Gen4x4, raggiunge 7200/6200 MB/s ed è compatibile anche con PCIe 3.0, rendendolo ideale per PC, laptop o PS5.