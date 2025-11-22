Tutta la vostra storia su Xbox può ora essere rivista con My Xbox Story: 20 anni di giochi, obiettivi e altro

Basta praticamente inserire il proprio account Microsoft e si possono ottenere una grande quantità di informazioni raccolte sulla nostra "carriera" sulle console Xbox, almeno per quanto riguarda quelle a partire da Xbox 360.

Non si tratta di un'iniziativa ufficiale di Microsoft, dunque bisogna tenere conto che è un sistema parallelo e potrebbe contenere delle inesattezze, ma in generale il database a cui TrueAchievement attinge è quello di Xbox Live, dunque i risultati dovrebbero corrispondere alla realtà. È una soluzione simile a quella che viene fatta tradizionalmente verso la fine di ogni anno, ma in questo caso raccoglie ben 20 anni di storia su Xbox, escludendo soltanto la prima console Microsoft.

Per celebrare i 20 anni passati dal lancio di Xbox 360, il sito TrueAchievement ha lanciato un'interessante iniziativa che consente di riepilogare in una singola infografica tutta la vostra storia su Xbox o quasi, con giochi, obiettivi e altri dati raccolti dal lancio di Xbox 360 in poi.

20 anni di Xbox in una sola pagina

L'iniziativa si chiama "My Xbox Story", ed è stata lanciata da TrueAchievement per celebrare i 20 anni di Xbox 360, in maniera alquanto opportuna considerando che è stata la prima console a lanciare il sistema degli obiettivi sbloccabili, il gamerscore e la gamertag collegate a un account univoco.

Per poter ottenere la vostra panoramica generale basta andare all'indirizzo di MyXboxStory ed effettuare il login con il proprio account Xbox: in questo modo si ottiene una pagina personalizzata che condensa una grande quantità di informazioni.

Si tratta soprattutto di dettagli riguardanti gli obiettivi sbloccabili, in linea con l'argomento principale del sito, ma possiamo ricevere informazioni anche sulla quantità totale di giochi posseduti, gli obiettivi più rari raccolti, il primo obiettivo sbloccato in questi 20 anni di Xbox e altro.

Possiamo anche vedere la ripartizione tra Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X|S, alcuni dati specifici su performance raggiunte, le serie e i generi più giocati e anche un totale complessivo del valore monetario dei giochi giocati (in base al prezzo di lancio) che può risultare piuttosto impressionante.