Cosa giocherete questo weekend? Alan Wake 2, Metal Gear Solid o ancora Spider-Man e Mario?

Dopo aver visto due dei maggiori titoli dell'intera annata la settimana scorsa, siamo di nuovo di fronte ad altre uscite di livello assoluto, che non fanno che appesantire un backlog diventato probabilmente insostenibile. Non che questo sia un gran problema, ovviamente, ma fateci sapere in che ordine avete intenzione di procedere, viste le ultime uscite.

La questione è sempre lecita, considerando anche la quantità di giochi usciti in questi ultimi giorni e in questa settimana in particolare, ma anche prendendo in considerazione l'intero mese. L'andamento di questi giorni non fa che confermare la straordinarietà di questo 2023, che sembra continuare a offrire titoli di enorme calibro senza soluzione di continuità.

Un'altra settimana incredibile

Alan Wake 2, un'immagine del gioco

Il titolo principale di questa settimana è stato probabilmente Alan Wake 2: il seguito dell'horror targato Remedy si è rivelato forse ancora meglio di quanto ci si potesse aspettare, superando il capostipite sotto ogni profilo. Il primo Alan Wake era probabilmente un'avventura ancora un po' acerba, anche se dotata di un'atmosfera talmente eccezionale da renderlo comunque un classico, ma questo secondo capitolo è diventato un grande gioco a tutto tondo.

Come riferito nella nostra recensione di Alan Wake 2, si tratta di un lavoro enorme da parte di Remedy, che dimostra una grande maturità creativa e artistica, nonostante non sia privo di difetti sul fronte del gameplay.

L'altro titolo di richiamo per questa settimana è Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, la raccolta di giochi classici della serie Konami, che mette insieme i primi tre capitoli della serie "moderna" insieme ai capostipiti usciti su MSX.

Un'immagine di Metal Gear Solid 2 in Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1

Si tratta chiaramente di una raccolta per cultori della serie, anche se può rappresentare un elemento immancabile per chiunque voglia approfondire un po' la conoscenza dell'universo creato da Hideo Kojima.

La ricostruzione dei titoli non ha comportato grandi sforzi, evidentemente, visto che sono semplicemente trasportati in alta definizione, ma anche per questo motivo possiamo considerare Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 particolarmente fedele al materiale originale.

Tra le altre uscite di rilievo di questa settimana troviamo alcuni titoli di notevole livello su PC come ARK: Survival Ascended, remake in Unreal Engine 5 del noto ARK: Survival Evolved lanciato praticamente a sorpresa in accesso anticipato su PC.

Sempre su piattaforma Windows è arrivato anche Cities: Skylines 2, per la gioia degli appassionati di city builder, visto che punta ad essere il nuovo punto di riferimento assoluto per il genere, ma non scordiamoci anche di Ghostrunner 2 e altri titoli giunti in questi affollati giorni di mercato.

Tutto questo senza considerare che, probabilmente, molti staranno ancora giocando a Marvel's Spider-Man 2 e Super Mario Bros. Wonder, tanto per rendere l'idea della quantità di giochi presenti.