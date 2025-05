Stellar Blade Complete Edition annunciata con la versione PC: vediamo tutti i contenuti previsti

Con l'annuncio della versione PC, viene confermata anche la Stellar Blade: Complete Edition, ovvero l'edizione completa del gioco ShiftUp comprensiva di tutti i contenuti usciti in seguito al lancio, come vediamo nella lista riportata qui sotto.

Come abbiamo visto, la versione PC di Stellar Blade è stata annunciata in via ufficiale ed è in arrivo il 12 giugno 2025 dalle nostre parti, e nello stesso giorno verrà messa a disposizione anche questa ricca Complete Edition che riassume l'esperienza completa del gioco con tutti i contenuti aggiuntivi messi a disposizione anche a pagamento.

L'edizione in questione sarà disponibile nello stesso giorno di lancio della versione PC, sia su piattaforma Windows che su PS5, dunque dalla mezzanotte del 12 giugno 2025, come abbiamo visto.