iPhone 18 Pro potrebbe portare una novità al display, secondo un rumor

Nonostante ci separino ancora diversi mesi all'uscita della nuova serie iPhone 17 prevista per quest'autunno, già cominciano a susseguirsi i primi rumor in merito al modello top di gamma del prossimo anno, iPhone 18 Pro. Nello specifico, il nuovo modello Pro del 2026 potrebbe portare con sè una novità inedita per il suo display: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Quando uscirà iPhone 18 Pro

Attualmente non conosciamo ancora una data d'uscita precisa per iPhone 18 Pro: seguendo quanto visto nel corso degli anni precedenti, il modello top di gamma dell'anno prossimo dovrebbe debuttare a cavallo tra i mesi di settembre e ottobre.

iPhone 18 Pro con sensore Face ID integrato al display (immagine puramente indicativa)

Chiaramente è bene ribadire come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni e rumor, che dovranno conoscere una conferma ufficiale direttamente dalla compagnia di Cupertino. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei primi mesi del 2026. Ricordiamo infine che il 2026 potrebbe rappresentare per Apple un significativo cambio nella messa in commercio della propria lineup, con il lancio in esclusiva di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, e i modelli base iPhone 18 e iPhone 18 Air a seguire nel 2027.