Stellar Blade sarà giocabile anche su Steam Deck: gli sviluppatori lo mostrano in video

Lo studio di sviluppo Shift Up ha pubblicato un breve video dell'action Stellar Blade fatto girare su Steam Deck , in vista del lancio su PC previsto per il prossimo mese. Quindi, chiunque desiderava giocarci usando l'hardware da gioco portatile di Valve, ora sa che potrà farlo senza problemi. Una buona notizia.

Stellar Blade si arricchisce

Il mese prossimo, oltre al lancio su PC, Stellar Blade avrà anche una collaborazione con Goddess of Victory: NIKKE. Questo evento avverrà in concomitanza con l'uscita su PC, dopo il debutto su PS5.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come avete potuto vedere, il video è molto breve e mostra un frammento di un combattimento. Considerate che la versione PC non ha ancora una data d'uscita precisa, oltre al mese indicato come giugno 2025. Comunque sia non dovrebbe mancare molto a questo punto.

Inoltre, il fatto che il gioco sia stato mostrato su Steam Deck, dovrebbe essere considerato un ottimo segnale anche da chi lo giocherà su di un altro PC, perché indica una buona ottimizzazione. Chiaramente andrà sempre verificata, ma le premesse ci sono.

Per il resto vi ricordiamo che Stellar Blade è disponibile su PS5. Come detto, il lancio su PC è previsto per giugno 2025.