Meta AI lancia 50 preset per generare video realistici, anche nel cuore del deserto

Meta AI permette di realizzare video basati sull'intelligenza artificiale e offre fino a 50 preset di cui poter usufruire . Attraverso questo strumento è possibile editare, quindi modificare e personalizzare, la scena in questione , cambiandone il tema, lo sfondo o perfino l'abbigliamento. Emma Roth, giornalista di The Verge, ha testato questa nuova funzionalità e il risultato è piuttosto curioso. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Meta AI e il video editing

Si tratta in questo caso di uno strumento in grado di editare clip già esistenti, modificandone lo sfondo e altre caratteristiche come se fosse un filtro. La feature sarà accessibile dal sito web Meta.AI e dall'app Edits. Quest'ultima è già disponibile su App Store, ma la funzionalità dedicata ai video AI potrebbe essere ancora limitata e non disponibile per tutti. Attualmente è stata rilasciata negli Stati Uniti e un'altra dozzina di paesi.

Ad ogni modo, potete trasformare il vostro video in una graphic novel, vestire i panni del protagonista di un videogioco e tanto altro ancora. La redattrice di The Verge ha caricato un video dei cani dei suoi genitori mentre scavavano una buca in giardino, e ha poi chiesto a Meta AI di farli sembrare nel deserto.

Il risultato è un po' strano: il terreno è diventato arancione, sono stati aggiunti dei cactus viola e i cucciolotti brillano di una luce un po'... anomala. Inoltre, pare che la creazione di questi brevi video (10 secondi) sia gratuita per un periodo limitato.