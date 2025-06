Stellar Blade su PC ha già molte mod e indovinate un po'?

Stellar Blade è disponibile da poche ore su PC, ma ci sono già molte mod scaricabili da Nexus Mods, tra le quali non ne mancano di sexy. Del resto gli sviluppatori stesso non si attendevano (e non aspettavano) altro. La velocità di realizzazione è legata alla demo, che ha permesso a molti di iniziare a lavorare in anticipo sul gioco, in particolare sui modelli di alcuni personaggi.