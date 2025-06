Il cosplay di Eve da Stellar Blade firmato Xenon_ne è davvero perfetto con la sua skin suit

Da un gioco come Stellar Blade non poteva che emergere il personaggio principale, e non poteva che farlo anche attraverso le reinterpretazioni da parte delle cosplayer, considerando che sembra progettato per diventare una sorta di modello standard in questo ambito, come dimostra questo perfetto cosplay di Eve da parte di Xenon_ne.

Fin da quando è stato annunciato, il titolo di Shift Up ha fatto alquanto discutere per l'avvenenza della sua protagonista: in un periodo in cui molti sviluppatori occidentali stanno cercando di superare certe tradizioni del passato dei videogiochi legate a stereotipi consolidati, Eve rappresenta paradossalmente un elemento di rottura.

Il suo aspetto è infatti una sorta di archetipo della bellezza, riprendendo alcuni elementi classici della produzione asiatica, ma è soprattutto l'uso di inquadrature e costume che rende il tutto ancora più evidente, visto che Stellar Blade sembra proprio giocare con l'avvenenza della ragazza, mettendola sempre in primo piano in maniera provocante.