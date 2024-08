Dragon Age: The Veilguard mostra il guerriero in quattro trailer dedicati al combattimento

Electronic Arts e BioWare hanno pubblicato quattro nuovi trailer per Dragon Age: The Veilguard, in questo caso incentrati sulla classe Guerriero e in particolare sul sistema di combattimento, mettendo in scena caratteristiche e abilità di alto livello per il personaggio in questione.

Lo stile classico del Guerriero si basa sul combattimento a distanza ravvicinata e sulla difesa ma le abilità, i tratti, le rune e le capacità sono altamente personalizzabili, consentendo un certo adattamento a diverse esigenze.

Il loadout consente di utilizzare diversi slot per le abilità, accessibili dalla Ruota delle abilità, con la possibilità di scegliere di volta in volta quali portare direttamente in battaglia tra le tante presenti nell'arsenale.