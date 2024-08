Capcom è un editore con sulle spalle decenni di attività nel mondo videoludico , considerando che iniziò a produrre videogiochi nei primi anni '80, entrando in un mercato all'epoca ancora in fasce. Quindi ha un portfolio con dentro letteralmente centinaia di proprietà intellettuali. Il desiderio della compagnia sarebbe di rivitalizzarle , almeno le più note, come emerso da un'intervista concessa dal team di sviluppo di Dead Rising Deluxe Remaster alla testata IGN.

Prospettive per il futuro

Nell'intervista, gli sviluppatori hanno parlato soprattutto del rifacimento del gioco d'azione pieno di zombi, ma alla fine dell'intervista hanno fatto una dichiarazione interessante. Alla domanda sulla continuazione della serie Dead Rising, oltre la rimasterizzazione in via di pubblicazione, la risposta è stata che Capcom vorrebbe rivitalizzare molte delle sue proprietà intellettuali.

Parlando di quella Dead Rising, Capcom desidera espanderla e aumentare il suo appeal in tutto il mondo. Più precisamente, gli sviluppatori hanno detto: "Capcom vorrebbe rivitalizzare molte delle sue proprietà intellettuali. Nella speranza di espandere la portata della serie Dead Rising in futuro, vogliamo prima di tutto concentrarci sulla promozione di Dead Rising Deluxe Remaster e condividere e far apprezzare i suoi punti di forza ai fan di tutto il mondo."

Per il resto, vi ricordiamo che Dead Rising Deluxe Remaster sarà pubblicato in formato digitale il 19 settembre 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC (su Steam). A novembre 2024 saranno pubblicate le edizione fisiche.

E a voi, quale proprietà intellettuale di Capcom piacerebbe vedere tornare tra noi? Vi piacerebbe ad esempio un nuovo Dino Crisis? O uno Strider? O cosa?