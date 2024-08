Valve annuncia ufficialmente Deadlock, la sua nuova IP sparatutto multigiocatore

Ora, la compagnia ha aperto la pagina Steam di Deadlock e tramite Discord ha segnalato al pubblico che è ufficialmente possibile parlare del gioco online e fare streaming a riguardo. Non che fino ad oggi l'intero mondo fosse stato in silenzio totale, ma ora dovremmo iniziare a vedere tanti contenuti dedicati al videogioco online di Valve.

Valve ha ufficialmente annunciato Deadlock , il segreto di pulcinella che da mesi è disponibile in versione di prova ad accesso limitato. Tutti sapevamo dell'esistenza del gioco e in molti hanno avuto modo di provarlo e vederlo, ma tecnicamente ancora la compagnia non aveva confermato che fosse un vero gioco.

Cosa ci dice la pagina Steam di Deadlock

Purtroppo la pagina di Deadlock sul negozio digitale di Valve non dice molto. Viene presentato come "un gioco multigiocatore nelle prime fasi di sivluppo", non ha una data di uscita, non presenta nemmeno dei tag, afferma che una buona parte delle componenti grafiche e di gameplay sono sperimentali e temporanee.

Ricorda anche che Deadlock è disponibile unicamente tramite invito da parte dei propri amici che sono già all'interno del playtest. Non indica inoltre i requisiti, né consigliati né minimi. Precisa poi che non è tradotto in italiano, nemmeno nei testi.

Purtroppo la pagina non ci fa nemmeno dono di immagini e include solo un brevissimo video, che potete vedere poco sopra.

Per sapere di più riguardo a Deadlock, vi lasciamo al nostro articolo nel quale vi spieghiamo cosa sappiamo sull'hero shooter misto MOBA di Valve.