Concord o Black Myth: Wukong? Cosa giocherete questo weekend?

Finisce la settimana ed è il momento perfetto per molti videogiocatori di trovare uno po' di spazio per i videogiochi del momento. Ovviamente molti sfrutteranno il bel tempo per godersi l'aria aperta, passare un po' di tempo in famiglia e con gli amici, ma alla fine un momento per i giochi preferiti lo si trova sempre. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend del 24 agosto?

Concord e Black Myth: Wukong

Parliamo ovviamente dello sparatutto di Sony, Concord, e del gioco d'azione di Game Science Black Myth: Wukong. Quest'ultimo ha convinto almeno 10 milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto su PC pare, visti i risultati su Steam in termini di giocatori contemporanei. Inoltre, in totale ha superato quota 3 milioni di giocatori contemporanei, tra computer e console. Nella nostra recensione vi abbiamo presentato i motivi per cui l'opera è meritevole della vostra attenzione (su PC perlomeno, perché su PS5 ci sono alcune stranezze tecniche).

Concord, invece, è l'Hero Shooter di Sony, per PC e PS5. Disponibile per tutti dal 23 agosto ma accessibile dal 20 agosto per chi ha acquistato la Digital Deluxe Edition, propone scontri 5 vs 5. La sua particolarità è che è l'unico gioco del suo genere a pagamento, ma controbilancia la cosa evitando di inserire microtransazioni e pass battaglia, proponendo tutti i contenuti da sbloccare internamente all'opera. Nella nostra recensione però abbiamo segnalato vari problemi.