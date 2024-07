Dragon Ball Sparking! Zero ci mostra tanti dettagli tra personalizzazione, controlli e non solo

Bandai Namco ha pubblicato una pagina di aiuto dedicata a Dragon Ball Sparking! Zero nella quale spiega quali spiega alcune caratteristiche dell'interfaccia di gioco, il funzionamento di alcune meccaniche e le possibilità di personalizzazione dei controlli.

Per quanto riguarda l'HUD, si tratta di un metodo di visualizzazione standard, con la vita, il Ki (per uisare le mosse speciali), il timer per la fine dello scontro, un contatore per le Skill come la trasformazione e la fusione (che hanno le proprie icone) e un contatore dei colpi della combo attuale.