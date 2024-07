Xbox Game Pass Ultimate, 3 mesi d'abbonamento in offerta su Instant Gaming

I tre mesi di abbonamento ad Xbox Game Pass Ultimate sono disponibili in offerta a soli 31.10 euro (25.49 euro + IVA), permettendoti di risparmiare quasi 10 euro a confronto del prezzo originariamente proposto da Microsoft. Vi ricordiamo che al momento dell'acquisto ti sarà fornito un codice in digital delivery, che dovrai successivamente riscattare dalle impostazioni della console.

Buone notizie per tutti i possessori di console Microsoft e PC, dal momento che Instant Gaming ha recentemente messo in offerta l'abbonamento da 3 mesi ad Xbox Game Pass Ultimate con un buon 20% di sconto rispetto all'originale prezzo di listino. Se sei interessato all'acquisto è sufficiente cliccare su questo indirizzo .

Perchè abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate

Una delle funzionalità maggiormente apprezzate di Xbox Game Pass Ultimate consiste nella possibilità di giocare a tutti i videogiochi in esclusiva fin dal primo giorno d'uscita, senza dover necessariamente aspettare mesi e mesi. L'offerta è davvero ampissima e variegata, andando a coprire tutti i generi possibili, dagli sparatutto in terza agli action, fino ad arrivare ai titoli di guida.

Xbox Game Pass Ultimate

Potrai finalmente giocare in maniera completamente gratuita a titoli del calibro di Senua's Saga: Hellblade II, Indiana Jones e l'Antico Cerchio, S.T.A.L.K.E.R. 2: Hearts of Chernobyl e tanti altri in arrivo prossimamente. Ricordiamo che l'abbonamento può essere attivato rispettivamente su Xbox Series X, Xbox Series S e PC.