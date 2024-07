Il creatore di Final Fantasy parla dell'ossessione con FF 14 e dell'idea di fare un nuovo gioco della saga

Hironobu Sakaguchi , noto soprattutto in quanto creatore di Final Fantasy, non lavora più da tanto tempo alla saga, ma questo non significa che non la ami. In particolar modo, è un gradissimo fan di Final Fantasy 14 Online . Forse troppo fan.

Le parole di Sakaguchi

L'informazione proviene da una intervista con Bloomberg, durante la quale Sakaguchi ammette di aver giocato alla nuova espansione dell'MMO, Dawntrail, fino a pochi minuti prima del colloquio con il giornalista Jason Schreier. Ammette poi che alle volte il suo team deve scriverli dentro il gioco.

I personaggi di Final Fantasy XIV: Endwalker in un campo dorato

"In rare occasioni - voglio sottolineare 'rare occasioni' - a volte uno dei membri del team Mistwalker entra in Final Fantasy 14 e vedo un messaggio che dice: 'Ehi, la riunione è iniziata'", spiega Sakaguchi.

Sakaguchi parla anche della collaborazione con Square Enix che sta avvenendo per la prima volta in oltre 20 anni: ricordiamo infatti che Fantasian - precedentemente esclusiva di Apple Arcade - è stato annunciato anche PC, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox. Racconta che la collaborazione con Square Enix è iniziata durante una cena con Yoshi-P, director di Final Fantasy 14.

Viene però subito detto che Sakaguchi non ha intenzione di dirigere un altro gioco di Final Fantasy, perché è "passato a essere un consumatore piuttosto che un creatore". Non ha nemmeno intenzione di fare port o remaster di suoi vecchi giochi, come Lost Odyssey o Blue Dragon.

"Se dovessi riprendere in mano il marchio Final Fantasy, non so se sarei in grado di godermi davvero Final Fantasy 14 allo stesso modo", ha dichiarato.

Voi che pensate? Vorreste vedere un nuovo Final Fantasy creato da Sakaguchi?