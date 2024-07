La serie TV Agatha All Along è "divertente" ma anche "paurosa" e farà piangere, spiega Marvel

"La serie di Agatha è molto divertente, ma anche molto spaventosa e molto drammatica. È un'incredibile antieroina e questo show... ti attira con il suo stile divertente perfetto per Halloween e prima che tu te ne accorga stai piangendo", ha condiviso Winderbaum. "Ve lo dico così... è una serie Marvel che fa paura. È uno show di Halloween. Questa serie ha una posta in gioco mortale. È un viaggio divertente ma pericoloso".

Marvel continua ad ampliare la propria offerta di serie TV tramite Disney Plus e presto sarà pronta per raccontarci cosa è successo all'antagonista di WandVision. Parliamo ovviamente di Agatha All Along , che è stata definita "spaventosa" dal responsabile della televisione della Marvel, Brad Winderbaum. Il dirigente ha preso parte al Marvel's Official Podcast per un'intervista e ha anticipato cosa possiamo aspettarci da questa nuova serie televisiva spin-off.

Che storia racconta Agatha All Along?

Se non avete più una chiara idea di chi sia Agatha e cosa le sia successo durante gli eventi di WandaVision, vi ricordiamo che Agatha si trovava a Westview sotto l'incantesimo di Wanda alla fine della serie TV. Tecnicamente non sappiamo come abbia fatto a salvarsi da tutta la situazione e quali siano le sue condizioni all'inizio della serie, ma chiaramente è pronta per una nuova avventura. In questa vicenda Agatha e la sua giovane pupilla dovranno affrontare nuovi problemi.

I perosnaggi di Agatha All Along

"Mentre WandaVision giocava con la forma delle classiche sitcom televisive, qui giochiamo molto con i cliché delle streghe", ha spiegato Marvel in precedenza, commentando lo stile della serie TV.

Ricordiamo che i primi due episodi di Agatha All Along arriveranno il 18 settembre su Disney Plus.

Abbiamo anche scoperto che Marvel e Disney Plus pubblicheranno una serie TV su Visione e sarà un seguito di WandaVision, per un report.