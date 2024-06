Stranger Things Stagione 5 sarà "completamente folle" e "fuori controllo", dice un attore

Stranger Things è arrivato alla quarta stagione e ha convinto il pubblico con una serie di episodi di grande impatto. La prossima sarà l'ultima stagione e i fan sperano che sia ancora una volta di qualità, con scene forti ed emozionanti.

Proprio a questo riguardo, Jamie Campbell Bower - che interpreta Henry Creel/Vecna - ha parlato nel podcast "I've Never Said This Before With Tommy DiDario" e ha suggerito che la Stagione 5 sarà "completamente folle".