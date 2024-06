TikTok copia uno dei social più famosi, ma per ora l'app c'è solo su Android

TikTok ha recentemente introdotto una nuova applicazione denominata Whee, progettata per la condivisione di foto in modo simile a Instagram. L'app mira a creare uno spazio dove gli utenti possono mostrarsi in modo autentico con il loro gruppo ristretto di amici, come evidenziato dalla descrizione presente su Google Play: "Cattura e condividi foto della vita reale visibili solo ai tuoi amici, permettendoti di essere il tuo sé più autentico".

Che cos'è Whee? Whee è stata ideata come uno spazio esclusivo per condividere e vivere esperienze con persone di fiducia. La struttura dell'app include la possibilità di scattare foto per catturare momenti, una lista di amici con cui condividere direttamente le immagini, e un feed dove le foto pubblicate possono essere commentate dai soli amici aggiunti. Questo design favorisce un ambiente chiuso e sicuro, lontano dagli occhi del grande pubblico dei social network tradizionali. L'applicazione all'opera Questo non è il primo tentativo di TikTok di avvicinarsi al modello di Instagram. La piattaforma aveva già introdotto TikTok Notes, un'app per la condivisione di immagini lanciata in aprile. Con Whee, TikTok sembra voler sperimentare ulteriormente con formati che incoraggiano la condivisione privata e personale, divergendo dal suo formato standard basato su video brevi e virali.