Le Collector's di Baldur's Gate 3 raggiungono cifre folli, uno sviluppatore punta il dito contro i Bagarini

La Collector's Edition di Baldur's Gate 3 ha raggiunto cifre altissime nelle aste online , anche oltre dieci volte il suo prezzo originale, per il rammarico di Michael Douse, il publishg director di Baldur's Gate 3, che ha espresso la propria disapprovazione su X, ricordando che queste edizioni sono pensate per rendere felici i fan, "non per arricchirsi".

L'odio di Douse per i bagarini

Micheal Douse ha detto la sua al riguardo su X, affermando che "odia i bagarini" e che la Collector's Edition di Baldur's Gate 3 è pensata per "rendere felice qualcuno, non per arricchirsi". Ha aggiunto: "se la compri per rivenderla, tutto quello che fai è rendere triste qualcuno".

Chiaramente buona parte delle aste online sono state create dai bagarini, che hanno approfittato del valore del grande valore di questa edizione, del prestigio del gioco e della tiratura limita (solo 25.000 in tutto il mondo) per realizzare grossi margini di profitto. Ricordiamo tra l'altro che i prezzi erano già altissimi ad agosto dello scorso anno, prima del lancio del GDR di Larian Studios, e viaggiavano tra i 1.000 e i 2.000 dollari.

Purtroppo quella dei bagarini è una piaga che difficilmente verrà mai debellata. Probabilmente molti ricorderete i prezzi salati a cui veniva venduta PS5 durante la pandemia o, più recentemente, quelle per la preziosa PS5 Pro in versione limitata per il 30esimo anniversario di PlayStation.