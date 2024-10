New World: Aeternum si presenta su console con un video sulle caratteristiche della versione Xbox

Xbox ha pubblicato un nuovo video degli sviluppatori di New World: Aeternum in cui vengono presentate alcune delle caratteristiche della versione console del gioco, in particolare per quanto riguarda quella Xbox Series X|S, con varie modifiche al MMOPRG uscito in precedenza su PC.

L'arrivo di New World: Aeternum è vicino, con l'uscita fissata per il 15 ottobre, dunque è il momento di dare un'occhiata ad alcuni degli elementi che caratterizzano questa versione per console e in particolare quella per Xbox Series X|S, che punta ad essere un adattamento estremamente fedele dell'esperienza originale, con miglioramenti applicati.

Il gioco è un action RPG online multiplayer che ci trasporta nella misteriosa isola di Aeternum, che mischia elementi storici con altri sovrannaturali, per creare un'ambientazione davvero molto particolare e che stimola l'esplorazione.