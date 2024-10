Ogni playlist sarà unica su Spotify grazie al nuovo tool per creare le copertine

Ora gli utenti possono realizzare collage creativi per rappresentare al meglio le loro playlist grazie alla nuova funzione "Create cover art" disponibile per tutti.

Spotify ha introdotto una nuova funzionalità chiamata "Create cover art", che permette agli utenti di creare copertine personalizzate per le loro playlist. La funzione è disponibile in versione beta sia per gli abbonati Premium che per gli utenti gratuiti, e inizialmente sarà attiva nei mercati in lingua inglese di 65 paesi.

La nuova funzione è pensata per offrire un'esperienza interattiva e creativa, dove gli utenti possono realizzare collage utilizzando immagini, effetti e adesivi personalizzati. Con uno strumento di editing grafico, sarà possibile sovrapporre elementi, applicare effetti, ruotare o ridimensionare le immagini per creare una cover originale che rispecchi lo stile della playlist. Spotify ha scelto di evitare l'uso di intelligenza artificiale, preferendo uno strumento che mette al centro l'utente e la sua capacità di personalizzazione. Spotify su mobile. Per rendere ancora più interessante il processo creativo, Spotify ha coinvolto veri artisti nella realizzazione di una serie di adesivi, che gli utenti possono inserire nelle loro creazioni. Al momento sono disponibili 40 adesivi esclusivi, che permettono di aggiungere un tocco unico alle cover. A differenza di altre piattaforme, come YouTube Music, che si affida all'intelligenza artificiale per generare copertine preimpostate, Spotify ha scelto di dare agli utenti pieno controllo nella realizzazione delle immagini, favorendo un'esperienza più creativa e manuale.