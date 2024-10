Ritrovata la versione inglese perduta di un gioco per PS2 di 20 anni fa

Se non avete mai sentito parlare di Kaena non preoccupatevi, perché non si tratta di un titolo particolarmente famoso. Sarà probabilmente noto solo a chi ha una conoscenza approfondita del mondo dell'animazione francese o dei più oscuri giochi usciti solo in Giappone . Tuttavia, ha una storia davvero affascinante che a quanto pare risale alla metà degli anni '90.

Dopo vent'anni è stata recuperata una copia tradotta in inglese di Kaena , un gioco per PS2 che uscì soltanto in Giappone . La versione in inglese fu messa da parte dall'editore, ma è stata ritrovata da un collezionista.

Salvataggio estremo

Secondo varie fonti online, il gioco è stato originariamente concepito da Chris Delaporte, artista france che in precedenza aveva lavorato a Heart of Darkness di Amazing Studios con Eric Chahi. In corso d'opera l'aveva trasformato in un progetto multimediale, che includeva anche un film d'animazione in grafica 3D.

Alcuni personaggi di Kaena

Dopo molti anni di sviluppo, il film arrivò nei cinema nel 2003, vantando un impressionante cast di doppiatori, tra i quali Kirsten Dunst, Anjelica Huston, Keith David, Tara Strong, John DiMaggio e Richard Harris (nel suo ultimo ruolo cinematografico dopo l'interpretazione di Silente in Harry Potter 1 e 2). Il gioco però è stato pubblicato solo in Giappone nel 2004, con oltretutto il doppiaggio nella sola lingua locale. Come mai?

Namco di suo voleva lanciare Kaena anche in occidente, come desumibile dalla pubblicità pubblicate su alcune riviste, ma il gioco non arrivò mai dalle nostre parti. Secondo alcuni il motivo della cancellazione furono i pessimi incassi del film. Probabile, ma non c'è alcuna conferma in merito.

La sostanza è che sembrava un gioco perduto per sempre (più che altro un ottimo doppiaggio perduto per sempre), senonché è stata rinvenuta una copia di debug, risalente al 2003, dal collezionista Robin Davies, che ha condiviso la novità su Twitter.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per dimostrare la bontà della sua scoperta, Davies ha pubblicato anche alcune clip di gameplay in lingua inglese. Inoltre ha detto di volerlo condividere, perché "La conservazione dei videogiochi è un bene per tutti". Quindi prepariamoci, perché presto potremo giocare in inglese a un gioco di cui non ricordavamo l'esistenza.