Phil Spencer dice di aver preso alcune delle "peggiori decisioni" in termini di giochi esclusivi per Xbox

Le parole di Spencer sulle esclusive di Xbox

Parlando a un panel del PAX West, che vedete in video qui sotto, Spencer ha rivelato che Xbox ha preso in considerazione la possibilità di firmare un accordo per Destiny, ma alla fine non l'ha fatto: "Quando abbiamo ricevuto la proposta per Destiny, abbiamo deciso di non firmare."

Dopo aver fatto un breve paragone tra Destiny e Halo (che è sempre di Bungie ed è proprietà di Xbox), Spencer spiega che inizialmente lo sparatutto online "non gli piaceva molto" perché non è un "grande giocatore di PvP". Tuttavia, la sua opinione è cambiata gradualmente con l'arrivo della seconda espansione del gioco: "Si è scoperto che non era affatto così, e quando è uscito [House of] Wolves, mi ha definitivamente conquistato".

Spencer afferma però di non ripensare molto a quella occasione persa: "Ho preso alcune delle peggiori decisioni di sempre in termini di giochi", spiega, aggiungendo che un altro gioco che ha ignorato è stato Guitar Hero. Spencer era convinto che un progetto del genere non avrebbe funzionato.

Guitar Hero Live

"Alex Rigopulos propose un gioco in cui si usano chitarre di plastica da collegare alle console e poi si vendono brani... Mi sono detto: 'Davvero pensiamo che funzionerà?'". La strana formula ha finito per funzionare ovviamente. "Alcune persone hanno giocato a Guitar Hero", scherza Spencer. "Ho sentito che è stato trasformato in un gioco piuttosto buono".

Tuttavia, non rimpiange di non aver stretto un accordo in esclusiva. "Non sono un tipo da rimpianti. Forse è un mio difetto, ma ho rinunciato a così tanti giochi". Invece di guardare al passato con frustrazione, Spencer cerca di "guardare avanti e di essere positivo sulle cose che stiamo facendo". Con giochi di successo come Destiny, ciò significa celebrare studi come Bungie e il loro lavoro monumentale: "Mi piace celebrare ciò che il team ha fatto. Voglio dire, è incredibile".

Microsoft sta sempre più riducendo il numero di esclusive console nel proprio catalogo, visto ad esempio che anche Indiana Jones e l'antico Cerchio arriverà su PS5.