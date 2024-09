Nintendo rende più restrittive le regole per condividere contenuti sui suoi giochi: attenti alle conseguenze

Le " linee guida sui contenuti dei giochi per le piattaforme di condivisione di video e immagini online" di Nintendo sono state aggiornate oggi, 2 settembre. Pur affermando di essere "colpita ogni giorno" dalla lealtà e dalla passione dei suoi fan, l'azienda ricorda a tutti i creatori di contenuti che devono attenersi alle "regole di base" e "si riserva il diritto di opporsi a qualsiasi contenuto che [ritenga] illegale, contro il contratto, inappropriato o non in linea con queste linee guida".

Nintendo è nota per essere sempre sull'attenti per quanto riguarda la difesa delle sue IP e in generale della sua immagine. Ora, la compagnia sta diventando ancora più attenta a ciò che le figure pubbliche fanno con i suoi prodotti. La società di Kyoto ha infatti aggiornato le sue linee guida per i creatori di contenuti, rafforzando il suo diritto di "opporsi" a qualsiasi contenuto che ritenga "inappropriato" .

Le dichiarazioni di Nintendo

"Ci riserviamo il diritto di non consentire più l'uso dei contenuti dei giochi Nintendo in caso di tali violazioni", si legge nelle linee guida. In una sezione Q&A nella quale spiega cosa, esattamente, può essere considerato inaccettabile, la società spiega: "Ci riserviamo il diritto di rimuovere qualsiasi contenuto che riteniamo illegale, contro il contratto, inappropriato o non in linea con le linee guida. In alcuni casi, Nintendo può rimuovere i video per conto dei nostri partner terzi".

Nintendo Switch rossa

Questi termini proibiscono ai giocatori di pubblicare qualsiasi contenuto legato a un gioco di Nintendo che presenti "contenuti grafici, espliciti, dannosi o altrimenti offensivi, incluse dichiarazioni o azioni che possono essere considerate offensive, insultanti, oscene o comunque disturbanti per gli altri".

I creatori di contenuti, inoltre, non possono semplicemente caricare o trasmettere in livestream filmati di gioco non modificati di qualsiasi gioco Nintendo senza aggiungere il proprio "contributo creativo o editoriale". In altre parole, Nintendo non ama che vengano pubblicati i classici "playthrough" senza commentario che mostrano il gioco e basta.

Non molto tempo fa, Nintendo ha tolto la vittoria a un team eSport di Splatoon 3 per il loro comportamento.