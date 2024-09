Monster Hunter Bridge si presenta in video: è una nuova attrazione dal vivo

In occasione dell'Expo 2025 in Giappone, che ha come tema principale "progettare la società del futuro per le nostre vite", Capcom ha deciso di lanciare una particolare iniziativa chiamata Monster Hunter Bridge, ovvero una sorta di attrazione dal vivo ispirata alla serie che si mostra in un trailer di presentazione.

Ispirata al tema "Reborn" dell'Osaka Healthcare Pavillon, Monster Hunter Bridge è una sorta di "ponte", per l'appunto, tra la realtà e il mondo della serie videoludica, consentendo ai visitatori di vivere in prima persona un'esperienza in pieno stile Monster Hunter.

Si tratta di installazioni che sfruttano realtà virtuale e realtà aumentata, oltre a strutture reali e tangibili, per immergere le persone nel mondo di Monster Hunter, facendo la conoscenza delle incredibili creature che ne popolano l'universo.