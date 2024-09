Astro Bot è già in circolazione prima dell'uscita e vari video con spoiler stanno girando in rete: attenti

Inoltre, il gioco viene tramesso tramite Twitch e varie immagini del gioco mai mostrate dallo sviluppatore sono in rete. Se vi interessa non subire alcun tipo di anticipazione , vi consigliamo di fare attenzione a ciò che cercate in rete, soprattutto su piattaforme come YouTube e Twitch.

Il 6 settembre sarà disponibile su PS5 Astro Bot , il gioco d'azione e piattaforme di Team Asobi che mira a evolvere quanto di buono fatto con Astro's Playroom. In realtà, però, online vi è già almeno una persona che ha ottenuto la propria copia in anticipo .

I dettagli su Astro Bot

Astro Bot, come detto, è un gioco di piattaforme e azione. Non è un'opera particolarmente fondata sulla trama, quindi per molti potrebbe non trattarsi di spoiler, ma certamente vi sono giocatori che preferiscono non vedere in anticipo i contenuti di gioco, soprattutto quelli più avanzati, così da scoprire il tutto in solitaria.

Astro Bot proporrà decine di mondi da esplorare all'interno di livelli colmi di sfide platformer e di combattimento. Il robottino protagonista è in grado di usare vari poteri unici per superare varie sezioni. Ad esempio può imparare a tirare pugni a ripetizione, oppure rimpicciolirsi per passare attraverso luoghi troppo stretti per le sue dimensioni regolari.

Il gioco è atteso su PS5. Una versione PC non è stata annunciata, ma il team dice che se ci interessa dovremmo dimostrare il nostro desiderio di un port. La versione VR2 del gioco, invece, è completamente esclusa visto che si dovrebbe ricreare l'intera opera per adattarla alla realtà virtuale. Potete prenotare Astro Bot in sconto su Amazon ora.