Black Myth: Wukong supporta NVIDIA DLSS 4 e Multi Frame Generation

Conclude l'elenco No More Room in Hell 2 , che grazie all'update Reanimation aggiunge due mappe, alcune armi inedite, nuove tipologie di zombie e il supporto alla Multi Frma Generation, nell'ambito di un pacchetto già ricco di DLAA e Reflex.

Le nuove schede video

Come riportato in apertura, NVIDIA ha annunciato le RTX 5060 e RTX 5060 Ti, quest'ultima in arrivo domani al prezzo consigliato di 405€ per il modello equipaggiato con 8 GB di memoria e 459€ per quello con 16 GB.

Al momento non è invece dato sapere quando sarà disponibile la NVIDIA RTX 5060 standard, ma l'uscita della scheda video non dovrebbe tardare troppo.