Un gioco per Wii U cancellato sta per essere rimasterizzato su Nintendo Switch e sistemi mobile

Tante novità

Il 2015 di suo fu un grande anno per i videogiochi, tanto che molti avranno dimenticato Forgotten Memories (detta così è quasi un gioco di parole). Del resto fummo assaliti da titoli del calibro di The Witcher 3: Wild Hunt, Rocket League, Bloodborne, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Undertale, Fallout 4, Rainbow Six Siege, Halo 5 Guardians, Rise of the Tomb Raider, Dying Light, Splatoon, Cities Skylines, Kerbal Space Program, Super Mario Maker, Helldivers, Ori and the Blind Forest, Her Story, Until Dawn e altri ancora. Di spazio ne era rimasto ben poco, a ben vedere.

La versione rimasterizzata di Forgotten Memories promette "tantissime novità e miglioramenti". In questo caso non c'è da temere per l'uscita, visto che è stata fissata al 28 ottobre, giusto in tempo per Halloween. Sì, potremo giocarci molto presto.

In Forgotten Memories si vestono i panni di Rose Hawkins, una detective della polizia che si ritrova intrappolata in una rete di strani ed enigmatici eventi mentre indaga su di un caso misterioso. Rose si sveglia in un luogo inquietante e sconosciuto e incontra Noah, una donna misteriosa e affascinante che le propone un patto. L'alleata promette di aiutare Rose nella sua indagine, ma a quale prezzo?

Da notare che Psychose non ha mai spiegato il mancato arrivo su Wii U. Forse perché la console era già praticamente morta nel 2015? Chi può dirlo. Detto questo, vediamo le novità dell'edizione rimasterizzata.