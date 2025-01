Nintendo punta in alto per le vendite di Switch 2 al lancio: Bloomberg svela la quantità di console previste

Un nuovo report di Bloomberg svela qualcosa sulle possibili vendite a cui Nintendo punta per quanto riguarda Nintendo Switch 2 nel primo anno, considerando la quantità di console previste in produzione per questo avvio sul mercato.

L'informazione deriva in particolare da Robin Zhu, un analista di Sanford C. Bernstein, il quale a sua volta si basa su fonti interne alla catena di produzione della nuova console Nintendo: a quanto pare, la casa di Kyoto ha progettato di immettere oltre 20 milioni di console nel primo anno, dunque una quantità davvero notevole.

Non è ovviamente un'informazione ufficiale, ma la fonte è da tenere in considerazione, e certamente l'andamento dell'hardware per quanto riguarda Nintendo può consentire di puntare in alto, anche se in questo caso la quantità è davvero notevole.