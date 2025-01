Astro Bot potrebbe avere altri contenuti in arrivo, in base a quanto emerso da un puzzle

Non stupisce dunque che alcuni indizi sembrino proprio puntare al prossimo arrivo di nuovi elementi per il gioco, forse nuovi livelli o sfide che andranno ad aggiungersi ai contenuti di base, come abbiamo già visto anche nei mesi scorsi.

Un piccolo particolare

Il puzzle, mostrato orgogliosamente da Yoshida con una foto su X, è composto da 1.000 pezzi e raffigura la nave PS5 presente in Astro Bot e molti Bot speciali che la circondano.

Il Bot speciale nel puzzle di Astro Bot

Gli utenti più attenti hanno notato che l'immagine mostra anche un personaggio che al momento non è presente nel gioco, cosa che fa pensare a una sua possibile aggiunta in futuro, probabilmente insieme ad altri contenuti per il platform di PS5.

In cima all'immagine, proprio a sinistra del logo di Astro Bot, ci sono due vulcani. Accanto a questi troviamo Kazuya della serie Tekken che combatte contro Heihachi.

Kazuya è una ricompensa per aver completato Birdy Barrage, ma Heihachi non è al momento presente nel gioco. Il bot presenta anche un modello di personaggio aggiornato rispetto al suo design nella stanza dei giochi di Astro, il che dà maggior peso all'idea che sarà incluso in un futuro aggiornamento dei contenuti.

Come abbiamo visto, Astro Bot ha ricevuto il maggior numero di premi come Game of the Year nel 2024.