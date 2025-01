Call of Duty: Black Ops 6 consentirà di disattivare il cross-play nelle partite classificate con la Stagione 2

In un post sul blog ufficiale del gioco, gli sviluppatori hanno preso in esame alcuni degli elementi che verranno modificati con l'arrivo della Stagione 2, oltre al fatto di continuare la guerra ai cheater , che rappresenta uno dei pilastri del lavoro svolto da Treyarch per la seconda stagione del gioco.

Tra le novità annunciate da Treyarch per la Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 6 , oltre ovviamente ai contenuti specifici della stagione in questione, ci sono diversi miglioramenti che si basano anche sulle richieste fatte dagli utenti, come la possibilità di disattivare il cross-play nelle partite classificate .

Novità molto attese dalla community

In particolare, gli elementi principali su cui il team si è concentrato per quanto riguarda gli update in arrivo in Call of Duty: Black Ops 6 si incentrano sul miglioramento della qualità della vita e del bilanciamento.

In particolare, nel post vengono messi in evidenza i seguenti punti come fondamentali elementi da migliorare:

Il contrasto al cheating e il ricorso ai ban

La possibilità di disabilitare il cross-play nelle partite classificate su console

Problemi ai server

Miglioramenti alla Quality of Life

Aggiustamenti richiesti sui bug

Una grossa evoluzione è prevista per il sistema Ricochet, che dovrebbe migliorare in maniera sensibile nella rilevazione dei modelli comportamentali e dunque nel riconoscimento del ricorso ai cheat.

Tra i vari cambiamenti, uno che risulta particolarmente richiesto è però la possibilità di disattivare il cross-play nelle partite classificate: "Nella Stagione 2, stiamo inserendo la possibilità di disabilitare il cross-play per i giocatori su console che vogliono competere solo contro altri giocatori su console", si legge nel post di Treyarch.

Da come viene riportato, sembra che il cambiamento consenta, sostanzialmente, di disabilitare la possibilità per gli utenti console di giocare contro gli utenti PC, mentre dovrebbe comunque rimanere la possibilità di incontrare giocatori su console differenti.