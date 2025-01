Mario Kart 9 potrebbe introdurre la novità del carburante, in base a indizi nel video di Nintendo Switch 2

Il video di presentazione di Nintendo Switch 2 sembra aver mostrato anche Mario Kart 9, sebbene non vi sia nessuna conferma del fatto che il gioco illustrato nel trailer sia veramente il nuovo capitolo, ma tanto basta per aver dato il via a una serie di speculazioni su questo, come il fatto che possa contenere una meccanica di gestione del carburante.

Non è peraltro l'unico potenziale dettaglio emerso dal video: in base a quanto mostrato, quello che potrebbe essere Mario Kart 9 sembra caratterizzato anche da altre novità presenza di 24 giocatori contemporaneamente in partita, da piste ampie e da un design di veicoli e personaggi nuovo.

Tutto questo fa incrementare l'idea che possa trattarsi davvero di un nuovo capitolo inedito, destinato forse a introdurre nuove meccaniche all'interno del gameplay classico, come fatto da ogni nuovo titolo all'interno della serie.