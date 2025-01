Almeno 7 giochi Xbox sarebbero in arrivo su PS5 e Nintendo Switch 2 nel 2025

Come ben sappiamo, Microsoft sta puntando sempre di più verso una strategia multipiattaforma per quanto riguarda i videogiochi prodotti dai vari team di Xbox. Per il momento però la compagnia valuta "caso per caso", basandoci su quanto detto da Phil Spencer. In altre parole i giocatori non hanno idea se un certo gioco arriverà o meno anche su altre piattaforme, come ad esempio PS5.

Per fortuna ci sono i leaker / insider che hanno modo di darci qualche anticipazione, ovviamente partendo sempre dal presupposto che nulla di quanto detto da loro va considerato come ufficiale. Precisamente, a questo giro è il noto leaker NateDrake che commenta la situazione e cita alcuni videogiochi di Xbox previsti per altre console.