Un'Xbox in stile PC potrebbe essere la strada migliore per la prossima console Microsoft, ma a che prezzo?

Le recenti voci di corridoio riportate soprattutto dal giornalista Jez Corden di Windows Central sul fatto che una nuova Xbox possa ritrovarsi decisamente vicina al mondo PC aprono una marea di interrogativi sull'effettiva fattibilità di un progetto del genere, ma potrebbe in effetti essere l'unica strada da percorrere per Microsoft in ambito console. Considerando che la responsabile di Xbox Sarah Bond ha già confermato che una nuova generazione di console è in arrivo da parte di Microsoft e che rappresenterà peraltro il maggiore salto tecnologico visto finora da parte della casa di Redmond in questo ambito, possiamo dunque escludere che la compagnia voglia ritirarsi completamente dal mercato hardware da gioco, almeno per il momento, nonostante la situazione attuale abbia fatto sospettare molti in una ritirata.

Surclassata in maniera ormai irrimediabile in termini di vendite, Microsoft si è vista costretta ad aprirsi alla concorrenza e lanciare i propri giochi anche sulle piattaforme rivali, avviando un processo epocale di abbattimento delle barriere, che tuttavia potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza di Xbox come brand hardware. Considerando che né la strada della potenza tecnologica né quella delle produzioni interne e delle esclusive sembra possano modificare lo status quo, che vede PlayStation continuare a vendere di più a prescindere da tutto, c'è ancora un elemento che vede Microsoft in vantaggio e che potrebbe sfruttare in qualche modo anche in ambito console: lo strapotere di Windows nell'ambito del gaming su PC, che potrebbe trasformarsi in una sorta di ponte per garantire un futuro a Xbox nel mercato dell'hardware da gioco.