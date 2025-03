iPhone 17: almeno un modello avrà il raffreddamento a liquido, conferma un terzo report

Attualmente, l'iPhone utilizza un raffreddamento passivo , basato su dissipatori di calore in metallo o grafite che trasferiscono il calore verso la scocca esterna del dispositivo. Tuttavia, questo metodo potrebbe non essere sufficiente per gestire le elevate temperature dei chip di nuova generazione, motivo per cui Apple starebbe studiando un sistema più efficiente.

Negli ultimi anni, i chip Apple per iPhone sono diventati sempre più potenti, ma questo ha portato a un incremento del calore generato , soprattutto durante operazioni ad alto consumo come il gaming o l'editing video. Quando la temperatura interna raggiunge livelli critici, il sistema attiva il thermal throttling, riducendo automaticamente le prestazioni del processore per evitare danni ai componenti interni.

Il sistema di vapor chamber, o camera di vapore, è un metodo avanzato di raffreddamento che sfrutta un liquido interno per dissipare il calore in modo più efficace. Quando una parte del dispositivo diventa troppo calda, il liquido si vaporizza e si sposta verso le pareti della camera, dove si condensa e rilascia calore, abbassando così la temperatura complessiva.

Un passo avanti per il gaming e le prestazioni prolungate

Se confermato, il raffreddamento a camera di vapore potrebbe rappresentare un cambiamento significativo per gli utenti più esigenti, in particolare per chi utilizza l'iPhone per il gaming o per applicazioni professionali. Un dispositivo meno soggetto a surriscaldamento significa prestazioni più stabili nel tempo, senza il rischio di cali improvvisi dovuti al thermal throttling.

Il nuovo iPhone 16 Pro

Con il lancio di iPhone 17 previsto per settembre 2025, non resta che attendere ulteriori conferme da Apple per scoprire quali modelli beneficeranno davvero di questa innovazione.