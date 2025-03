Spider-Man 4 arruola una star di Strangers Things nel cast: sarà la nuova Mary Jane o una degli X-Men?

L'affidabile rivista cinematografica Deadline riporta, con una certa sicurezza, che una star di Strangers Things è entrata a far parte del cast di Spider-Man 4, il nuovo film in lavorazione presso Marvel e Sony: si tratta di Sadie Sink, e a questo punto le teorie si dividono sul fatto che possa trattarsi di una nuova Mary Jane o di un personaggio in cross-over da X-Men.

La fonte dà per certa la presenza di Sadie Sink, che interpreta Maxine "Max" Mayfield nella celebre serie Netflix, all'interno del nuovo Spider-Man con Tom Holland, ma il suo ruolo al momento è un mistero: in ogni caso, Sony e Marvel non hanno commentato la questione, dunque non c'è ancora nulla di ufficiale.

La ragazza è collegata anche a un altro filone di voci di corridoio, che la vorrebbero come nuova Jean Gray degli X-Men, ruolo che potrebbe coprire anche all'interno del film sull'Uomo-Ragno, costituendo così una sorta di cross-over tra i due mondi, cosa tutt'altro che impossibile, considerando le abitudini di Marvel.