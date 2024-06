Anger Foot ha una data d'uscita ufficiale che potete segnarvi sulla suola delle scarpe

Anger Foot, la nuova fatica di Free Lives, ha una data d'uscita ufficiale: 11 luglio 2024. Quindi manca davvero pochissimo per giocarci. Sarà disponibile per PC, su Steam. L'annuncio è stato dato dall'editore Devolver Digital e dallo studio di sviluppo Free Lives in occasione del Devolver Direct.

Per chi non conoscesse Free Lives, è lo studio di Broforce, Gorn e Terra Nil, oltre che del folle Genital Jousting. Anger Foot è uno sparatutto in prima persona da giocare a tutta velocità, in cui il protagonista usa le sue scarpe per spargere il caos. Ogni paio di scarpe ha delle caratteristiche differenti, tanto per aumentare il caos.