Il monitor portatile ZenScreen da 13 pollici OLED in FullHD è al prezzo minimo storico su Amazon

Le caratteristiche del monitor portatile Asus

Il ZenScreen MQ13AH è uno schermo OLED da 13,3 pollici che può essere usato come estensione del proprio computer oppure come schermo portatile da collegare tramite USB o mini HDMI ai propri dispositivi. Ha una risoluzione in 1080p (FullHD) e promette neri scuri, elevata luminosità e supporto HDR.

I contenuti della confezione

Nella scatola sono incluso anche la custodia ASUS Smart Case che permette di posizionare lo schermo in più posizioni, con poi anche l'attacco per treppiede integrato. Non mancano i cavi mini HDMI e USB-C e l'adattatore per l'alimentazione.