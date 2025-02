Ubisoft conferma che alcune copie di Assassin's Creed Shadows sono in circolazione, a un mese dal lancio

La compagnia francese ha specificato che qualsiasi filmato apparso o che apparirà online nei prossimi giorni non rappresenta la qualità finale del gioco. Ha inoltre richiesto alla community di evitare anticipazioni per non rovinare l'esperienza agli altri utenti.

Il comunicato di Ubisoft

"Siamo consapevoli che i giocatori hanno avuto accesso ad Assassin's Creed Shadows prima della data di uscita ufficiale. Il team di sviluppo sta ancora lavorando alle patch per preparare l'esperienza al lancio e qualsiasi filmato condiviso online non rappresenta la qualità finale del gioco", recita il messaggio pubblicato dalla compagnia su Reddit.

"Le fughe di notizie sono spiacevoli e possono diminuire l'entusiasmo dei giocatori. Vi chiediamo gentilmente di non rovinare l'esperienza ad altri. Ringraziamo la nostra comunità per aver già preso provvedimenti per proteggere tutti dagli spoiler. Rimanete nell'ombra, evitate gli spoiler e tenete d'occhio il nostro canale per altre sorprese ufficiali nelle prossime settimane!"

I primi avvistamenti sono arrivati nelle giornate di ieri tramite delle segnalazioni da parte degli utenti di Reddit. Stando alla testimonianza dello youtuber The Hidden One pare che alcuni giocatori siano riusciti a scaricare Assassin's Creed Shadows anche tramite il PlayStation Store, per quanto questo dettaglio non è stato confermato.