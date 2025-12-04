Il nuovo Total War verrà annunciato ai The Game Awards 2025, arriverà anche su PlayStation e Xbox

L'informazione è stata inserita all'interno del livestream dedicato al 25° anniversario della serie strategica di Creative Assembly, dal quale è emerso anche l' annuncio di Total War: Medieval 3 arrivato proprio in queste ore con un primo trailer di presentazione.

Giornata ricca di novità per quanto riguarda la serie Total War , considerando che Creative Assembly e Sega hanno anche riferito che il nuovo capitolo maggiore della serie verrà annunciato in occasione dei The Game Awards 2025 , che si terranno nella serata dell'11 dicembre.

Un nuovo strategico in arrivo

Non ci sono ancora informazioni su questo misterioso titolo, tranne il fatto che dovrebbe trattarsi di un capitolo di notevole rilievo all'interno della serie strategica Total War, destinato ad arrivare anche su console.

Tra i pochi dettagli che sono emersi su questo nuovo titolo c'è dunque il fatto che arriverà anche su PlayStation e Xbox, oltre che su PC, sebbene non sia chiaro se il lancio sia destinato ad essere in contemporanea su tutte le piattaforme o meno.

"Dunque, siamo decisamente felici che il nuovo engine ci consente anche di portare i futuri capitoli su PlayStation e Xbox, oltre che su PC", ha riferito The Creative Assembly nel livestream, indicando dunque nel prossimo capitolo da annunciare anche l'avvio di un nuovo corso dato dall'utilizzo di un nuovo engine.