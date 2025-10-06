AMD sigla un accordo storico con OpenAI: fornitura di chip IA e opzione d’acquisto del 10%, partnership miliardaria

Secondo AMD, l'intesa non solo garantirà profitti diretti, ma attirerà anche altri clienti del settore IA , generando un effetto moltiplicatore sull'intero ecosistema tecnologico. "Questo accordo dimostra la fiducia di OpenAI nella nostra tecnologia e segna un passo avanti decisivo per l'industria", ha commentato il capo strategico di AMD, Mat Hein.

AMD accordo con OpenAI: l'obiettivo è l'espansione dell'infrastruttura IA

Per OpenAI, la partnership rappresenta un tassello cruciale nella strategia di espansione dell'infrastruttura IA, necessaria per sostenere la crescita esplosiva della domanda di potenza di calcolo. Il CEO Sam Altman ha dichiarato che l'accordo con AMD consentirà di costruire le basi per soddisfare i bisogni computazionali dei prossimi anni, affiancando le collaborazioni già esistenti con Nvidia, Microsoft e Broadcom.

Sam Altman

L'intesa arriva in un momento in cui OpenAI, valutata circa 500 miliardi di dollari, continua a investire massicciamente nello sviluppo di nuove tecnologie e nell'espansione delle proprie infrastrutture, nonostante un'elevata spesa operativa che ha già superato i 2,5 miliardi di dollari nel 2025. Il mercato ha reagito positivamente alla notizia: le azioni AMD sono salite oltre il 35% nel pre-market.