The Elder Scrolls Online dà il via alla Stagione della Setta del Verme Parte 2, l'update 48 è disponibile su PC/Mac

Da oggi i giocatori di The Elder Scrolls Online possono affrontare le nuove sfide della Stagione della Setta del Verme - Parte 2 , disponibile su PC e Mac insieme all' aggiornamento 48 del gioco base. Gli utenti PlayStation e Xbox dovranno attendere ancora qualche giorno: per loro, tutti i contenuti saranno accessibili a partire dal 12 novembre.

La resa dei conti

Una volta giunti sull'isola, i giocatori scopriranno nuovi pericoli e misteri celati dietro il Writhing Wall, tra cui boss inediti, missioni Delve e un dungeon pubblico. La nuova regione fa da sfondo al capitolo conclusivo della saga della Setta del Verme, che rappresenta il sequel diretto della storia originale di The Elder Scrolls Online. I contenuti sono inclusi nel Pass Contenuti 2025 e nella Premium Edition 2025.

Come anticipato, l'uscita è accompagnata dall'Update 48, che introduce correzioni, modifiche al bilanciamento e nuovi contenuti per tutti i giocatori. Tra le novità spiccano una revisione del sistema delle classi e il debutto dell'evento stagionale Heart's Week.