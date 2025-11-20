Monster Hunter Wilds è in offerta su Amazon per il Black Friday

Monster Hunter Wilds arriva su Amazon con una delle offerte più interessanti del Black Friday, con il prezzo che scende da 80,99€ a 43,99€, per uno sconto del 45,68%. È un'occasione notevole per portarvi a casa uno dei giochi più importanti dell'anno, pensato per sfruttare al massimo la potenza di Xbox Series X e arricchito da un ecosistema vivo e reattivo. Sulla pagina è presente anche un altro prezzo relativo a disponibilità alternative, ma l'offerta principale resta quella più vantaggiosa riportata in evidenza. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box sottostante. Questa nuova avventura vi conduce nelle Terre Proibite, una regione vasta e imprevedibile caratterizzata da biomi dinamici che cambiano volto con il passare delle stagioni. Le Piane Ventose e la Foresta Cremisi non modificano solo l'aspetto visivo del mondo, ma influenzano anche il comportamento delle creature che lo abitano, rendendo la caccia più varia e strategica. L'atmosfera viva degli scenari e la loro capacità di reagire a eventi ambientali estremi costituiscono uno dei punti più affascinanti dell'esperienza.