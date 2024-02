CDRomance ha rimosso tutto il suo archivio di hack e traduzioni a causa minacce legali

CDRomance è un sito molto famoso tra quelli che seguono la scena degli hack e delle traduzioni amatoriali di giochi del passato mai o mal tradotti. Di base offriva un servizio impareggiabile per chi non sa applicare da solo hack e patch di traduzione, fornendo in forma completamente gratuita i giochi già tradotti o modificati. Stiamo parlando di titoli di molti anni fa, per console non più sul mercato. Purtroppo i gestori sono stati costretti a rimuovere l'intero archivio del sito a causa di non meglio precisate minacce legali.

Una risorsa preziosa

CDRomance era il punto di riferimento per gli hack e le traduzioni dei vecchi giochi

Stiamo quindi parlando di una risorsa preziosa per la diffusione di titoli molto rari e per la preservazione degli stessi, che però non ha potuto fare molto contro una richiesta di rimozione di contenuti, cui ha dovuto obbedire.

In realtà l'archivio non è stato cancellato, ma è stato spostato ed è comunque accessibile da cdromance.org. Insomma, per adesso pare che ci sia una scappatoia alla cancellazione completa.

Cosa intendiamo con traduzioni amatoriali già applicate? Ad esempio recentemente vi abbiamo segnalato quella di Linda³ Again per PS1, gioco mai arrivato in occidente, ma ce ne sono molte altre, come quella del primo Megami Tensei o quella di Kouryuu no Mimi.