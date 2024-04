Tartarughe Ninja The Last Ronin: confermato il film live-action per un pubblico adulto

Il film si baserà su Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin , la serie di graphic novel nella quale viene narrato di un futuro distopico nel quale una sola delle Tartarughe Ninja è ancora viva: fino alla fine non è chiaro chi è sopravvissuto, visto che il personaggio usa tutte le armi e ha una fascia nera sopra gli occhi. La sceneggiatura del film è di Tyler Burton Smith ("Boy Kills World").

Le Tartarughe Ninja torneranno con un nuovo film in live action basato su The Last Ronin . Si tratta chiaramente di un progetto pensato per un pubblico adulto, sotto la produzione di Paramount Pictures.

Il successo delle Tartarughe Ninja

Le Tartughe Ninja sono apparse in molti formati nel corso degli anni

La serie delle Tartarughe Ninja è stata creata da Eastman e Laird come serie a fumetti nel 1984. Inizialmente intesa come parodia, la serie è diventata un fenomeno generando una linea di giocattoli, una popolare serie animata, diversi videogiochi e, ad oggi, sette adattamenti cinematografici - sia in live-action che in animazione - a partire dal 1990.

Il più recente è il film d'animazione del 2023 "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem". Si tratta di un un successo per la Paramount, con un incasso di 118,6 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada e di 180,5 milioni di dollari in tutto il mondo.

"The Last Ronin", come detto, sarò però pensato per un pubblico adulto (una novità per i lungometraggi), dopo il grande successo della serie di graphic novel, che si è classificata al secondo posto nella classifica di Circana BookScan delle graphic novel più vendute nel 2023.

È in produzione anche un videogioco su The Last Ronin, sebbene il team stia avendo alcune difficoltà.