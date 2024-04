Genshin Impact: miHoYo è entrata nella top 15 delle compagnie più grandi dell'Unicorn Index

L'Hurun Research Institute ha pubblicato il sesto Global Unicorn Index dell'anno, con cui classifica le compagnie private e le startup che valgono almento 1 miliardo di dollari. Una delle aggiunte più rilevanti è che miHoYo, lo sviluppatore tra gli altri di Genshin Impact, è diventato lo studio di sviluppo dal valore più alto dell'elenco, entrando nella top 15.

Come spiegato dall'istituto, lo studio prende in considerazione soltanto le compagnie fondate negli anni dal 2000 in poi' e non ancora presenti nelle borse.