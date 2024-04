Fallout 4: mod aggiunge la pistola di Lucy, la protagonista della serie TV

Con il lancio della serie TV di Fallout su Prime Video, molti modder sono già in fermento per aggiungerne elementi nei giochi ufficiali. Ad esempio è stata da poche ore pubblicata una mod che aggiunge la pistola della protagonista Lucy a Fallout 4 . Si tratta della sua arma caratteristica, con cui inizia la vita nelle terre esterne al Vault.

Dove scaricare la mod

Il modder in questione è il veterano Neeher, che ha lavorato anche all'imminente Fallout: London.

Neeher ha sviluppato da solo la pistola, chiamandola Select Blaster, in linea con altri suoi lavori.

Mod della pistola di Lucy per Fallout 4 su Nexus Mods.

C'è da dire che il modder non è partito dalla serie per creare l'arma. In realtà iniziò a lavorarci dopo averla vista in una foto di un articolo di Vanity Fair, pubblicato circa un anno fa. Molti all'epoca dibatterono sul tipo di danno che causava. Lui ne ha fatto un blaster, nonostante sia una pistola spara tranquillanti. Comunque sia è utilizzabile anche come tale, per chi vuole usare esattamente l'arma della serie TV.

Quindi, installando la mod la prima versione della pistola risulterà essere una spara dardi, ma potrà essere trasformata in un blaster modificandola su di un banco da lavoro. Per ottenerla, dovete andare nell'ufficio del Sovrintendente del Vault 114. In questo caso inoltre, la mod non è solo per PC, ma anche per Xbox. La versione console è scaricabile da qui.