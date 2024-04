Content Warning: il nuovo fenomeno di Steam è stato sviluppato in gran parte in un mese

In base a quanto svelato dallo stesso team Landfall, il fenomenale Content Warning, capace di catturare una grande quantità di giocatori diventando in breve una hit su Steam pare sia stato sviluppato, per la maggior parte, in un mese.

"Sapevate che la maggior parte di Content Warning è stata sviluppata durante un viaggio di un mese a Seoul, in Corea del Sud", ha scritto il team in un post su X, "purtroppo non abbiamo avuto modo di vedere molto della città, ma caspita se abbiamo mangiato un sacco di ottimo cibo!".



Curiosamente, nelle foto pubblicate gli sviluppatori hanno i volti coperti dagli emoticon che vengono usati anche dai personaggi del gioco, mentre li vediamo intenti in effetti a mangiare e lavorare a Content Warning.