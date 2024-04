MediEvil 2 Remake in arrivo? Forse no, le voci sarebbero probabilmente false

Secondo quanto riferito su Reddit, la voce pare sia partita da un certo utente chiamato "Orangee", che su un sito polacco ha ammesso chiaramente di aver chiaramente inventato tutto per "trollare i giornalisti" di settore.

Nelle ore scorse si è diffusa una voce di corridoio sul possibile arrivo di un MediEvil 2 Remake , che verrebbe addirittura lanciato a sorpresa durante il presunto PlayStation Showcase o State of Play che dovrebbe avvenire a maggio , il problema è che la questione pare sia totalmente inventata .

Un'idea che sarebbe ben accolta

Il vecchio MediEvil 2 ha ancora diversi estimatori

"Stavamo scrivendo sul server quali giochi avremmo voluto vedere allo showcase e io ho scritto MediEvil 2 a maggio?? e un qualche giornalista di TwistedVoxel con un account diverso ha preso quell'informazione e ci ha scritto un articolo", avrebbe scritto l'utente in questione, ridendosela.

Ovviamente, anche la smentita è di difficile conferma, come tutto il resto della questione, ma certo si tratterebbe di una situazione abbastanza paradigmatica del modo in cui spesso si creano le voci di corridoio nell'ambito videoludico.

Al di là di questo, un possibile ritorno di MediEvil 2 sarebbe accolto probabilmente con entusiasmo dagli appassionati, come hanno dimostrato anche le risposte al rumor in questione, sebbene il precedente remake del primo MediEvil non abbia riscosso un enorme successo commerciale.